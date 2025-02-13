В репостах нашли экстремизм

В Нижнем Новгороде суд рассмотрел уголовное дело в отношении самозанятого Михаила Шарыгина, обвиненного в участии в деятельности запрещенной в России экстремистской организации «Штабы Навального» по ч.2 ст. 282.2 УК РФ. Следствие сочло подсудимого участником этой организации после двух перепостов ее сообщений в соцсетях. Михаил Шарыгин и его защита доказывали, что репосты не делают фигуранта участником экстремистской организации, и указывали, что обвиняемого лишили возможности участвовать в экспертизе следствия. Суд назначил ему три года колонии, половину из которых он уже отбыл, отсидев год в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осужденный Михаил Шарыгин не согласен с приговором

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Осужденный Михаил Шарыгин не согласен с приговором

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Автозаводский райсуд Нижнего Новгорода огласил приговор самозанятому Михаилу Шарыгину. Как писал «Ъ-Приволжье», ему инкриминировали участие в организации «Штабы Навального» (признана экстремистской и запрещена в РФ) по ч.2 ст. 282.2 Уголовного кодекса. Поводом стали репосты сообщений запрещенной организации на странице нижегородца в «Одноклассниках» и его Telegram-канале. Две публикации, которые легли в основу уголовного преследования, нижегородец перепостил 9 октября 2022 года и 8 декабря 2023 года. Одно сообщение призывало выступать против российской спецоперации на Украине, а второе содержало макеты пацифистских листовок. Следствие квалифицировало эти репосты как агитацию против российской власти и пропаганду, направленную на отставку президента, а также публичные призывы вступать в экстремистскую организацию.

Михаила Шарыгина из-за этих репостов обвинение посчитало участником экстремистской организации. 13 февраля 2024 года его задержали на посту ГИБДД полицейские Центра по противодействию экстремизму.

В автомобиле бывшего члена нижегородского отделения партии «Яблоко» нашли значок с символикой экстремистской организации. 15 февраля родственники Михаила Шарыгина сообщили «Ъ-Приволжье» о его аресте, который суды продлевали до самого приговора: ровно год обвиняемый провел в следственном изоляторе.

Одним из доказательств по уголовному делу стали две экспертизы, выявившие в опубликованных Михаилом Шарыгиным сообщениях призывы препятствовать военной спецоперации, наличие лозунгов и высказывания против действующей власти. Сам подсудимый и его защита доказывали, что публикации не содержат призыва к насильственному свержению власти, а Михаил Шарыгин не вступал ни в какие экстремистские организации и не является их участником.

По словам защиты, он был фактически лишен возможности участвовать в экспертизах и адресовать экспертам свои вопросы.

С постановлением о назначении экспертиз Михаила Шарыгина ознакомили уже после того, как были готовы результаты одной из них, а вторая проводилась, рассказал защитник подсудимого. «Мы доказывали, что репосты публикаций сами по себе не являются участием в деятельности экстремистской организации. Обвинение должно подтверждаться сведениями, которые подтверждают действительное участие фигуранта в запрещенном сообществе, но таких доказательств следствие не представило», — отметил адвокат.

Сторонники какого-либо движения, согласно определению Верховного суда, не являются его участниками, факт участия необходимо доказывать, а Михаил Шарыгин не являлся автором сообщений признанных экстремистами и запрещенных в России «Штабов Навального». Таким образом, преступного умысла у него не было: он лишь цитировал чужую информацию, а значок ему могли подкинуть при задержании, настаивала защита, попросив полностью оправдать Михаила Шарыгина и прекратить уголовное дело.

В прокуратуре посчитали, что нижегородец проявил солидарность с экстремистским движением и стал его участником, распространяя сообщения. В прениях гособвинитель попросил осудить обвиняемого на 3,5 года лишения свободы.

Михаил Шарыгин в последнем слове сообщил, что не причинил никому ущерба, просмотров на его страницах было немного. Он сослался на тяжелые условия, в которых оказалась его семья, и заверил, что не намерен заниматься преступной деятельностью и ни в какие экстремистские организации не вступал. Судья Александр Кобликов назначил Михаилу Шарыгину три года колонии общего режима. С учетом уже отбытого ареста осужденному осталась половина этого срока.

Он намерен обжаловать обвинительный приговор.

Роман Рыскаль