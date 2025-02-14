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Нижегородские подростки стали фигурантами уголовного дела о терроризме

В Нижегородской области два подростка 15 и 16 лет задержаны за поджог релейного шкафа на железной дороге. Возбуждено уголовное дело по статье о совершении террористического акта группой лиц и по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

По данным следственного управления на транспорте, подростки подожгли релейный шкаф на железной дороге в Тоншаевском районе 13 февраля. Повреждение шкафа могло привести к столкновению или сходу поездов.

Злоумышленников задержали сотрудники транспортной полиции сразу после совершения преступления. У них проведены обыски, допросы, назначены необходимые экспертизы.

Подросткам за совершение преступления может грозить до 20 лет лишения свободы.

Андрей Репин

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