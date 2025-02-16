Главные новости за неделю 10–16 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Московский суд продлил арест имущества экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, его семьи и аффилированных лиц.

Двумя днями ранее суд также продлил арест Алексея Копайгородского и его супруги до 17 мая.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Российской академии наук (РАН) проанализировать и применить российские технологии для ликвидации ЧС в Анапе.

Компании ООО «Кама Шиппинг» и ЗАО «Волгатранснефть», которые являются судовладельцами затонувших у берегов Керченского пролива танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», планируют оспорить решения Арбитражного суда Краснодарского края о привлечении их к административной ответственности за нарушение технических регламентов.

В конце рабочей недели сгорел волонтерский штаб, который был расположен в пансионате в станице Благовещенской. Новый создали на территории «Рыбхоза».

Глава Ейска Дмитрий Кияшко ушел в отставку по собственному желанию.

Президент РФ Владимир Путин поддержал желание Михаила Развожаева переизбираться на пост губернатора Севастополя. Глава государства пожелал ему удачи.

В Сочи 13 февраля произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,2. Еще одно землетрясение произошло 12 февраля рядом с Туапсе.

РЖД планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки дальнего следования, включая маршрут Москва — Анапа. По словам генерального директора компании Олега Белозерова, с 1 января 2026 года цены вырастут на 11,4%, а с 1 января 2027 года — на 5,9%.

Командиру воздушного судна гражданской авиации, задержанному в Краснодаре по подозрению в государственной измене, продлили срок содержания под стражей до 16 апреля 2025 года.

В жилом комплексе «Центральный» в Краснодаре завершили ремонт технических помещений, которые были повреждены в результате атаки беспилотника.