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В Краснодаре завершили ремонт помещений в ЖК после атаки БПЛА

В жилом комплексе «Центральный» в Краснодаре завершили ремонт технических помещений, которые были повреждены в результате атаки беспилотника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мэрию города.

Фото: Анастасия Золотова

Фото: Анастасия Золотова

Специалисты установили межбалконные двери. Также восстановили двери, ведущие на балконы со стороны лестницы и лифтов. Кроме того, отремонтировали дверь, ведущую на кровлю второго подъезда.

В мэрии уточнили, что уже заказали необходимые материалы для замены поврежденных стеклопакетов. Срок работ зависит от сложности изготовления стекла и сроков доставки — от пяти до 14 дней.

Дрон атаковал Краснодар в ночь на 10 февраля. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, российские ПВО сбили его над городом, а обломки упали на 19-й этаж ЖК «Центральный». Никто не пострадал, жилые помещения не повреждены.

ВСУ пытались атаковать и другие поселения Краснодарского края. Всего над регионом за ночь сбили семь беспилотников.

Алина Зорина

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