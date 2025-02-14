Московский суд продлил арест имущества экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского

В Москве Мещанский райсуд продлил срок ареста имущества бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его семьи и аффилированных лиц. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Речь идет о движимом и недвижимом имуществе.

Алексей Копайгородский был мэром Сочи с 2019 по май 2024 года. В сентябре 2024 года его арестовали по делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Всего по делу Копайгородских под арест попало около 30 объектов недвижимости в Москве и Сочи. В ноябре суд продлил арест бывшего мэра до 17 февраля 2025 года. 12 февраля суд продлил арест Алексея Копайгородского и его супруги до 17 мая.

Супруга бывшего главы Сочи Янина Копайгородская находится под домашним арестом. Она является фигурантом дела о растрате, первоначально возбужденного в отношении ее мужа.

Алина Зорина