Судовладельцы танкеров «Волгонефть» оспорят привлечение к ответственности

Компании ООО «Кама Шиппинг» и ЗАО «Волгатранснефть», которые являются судовладельцами затонувших у берегов Керченского пролива танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», планируют оспорить решения Арбитражного суда Краснодарского края о привлечении их к административной ответственности за нарушение технических регламентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представительницу их интересов в суде Ольгу Паутову.

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Судовладельцы планируют подать апелляционную жалобу по трем делам. Они оспорили определение суда об отказе в объединении дел в одно производство касаемо «Кама Шиппинг» и «Волгатранснефть». Суд не отложил рассмотрение дел по существу до рассмотрения апелляционных жалоб. По словам Ольги Паутовой, это будет один из аргументов жалобы. Защита считает, что некорректно возлагать всю ответственность только на судовладельца, потому как движение судов контролировали также портовые службы и фрахтователь.

Ольга Паутова отметила, что они планируют доказать отсутствие вины во вменяемом нарушении, поскольку законом предусмотрено, что вина предполагает, что судовладелец имел возможность выполнить требования закона, но не сделал этого. Однако возможности выполнить требования не было, как утверждает представитель.

Ранее владельца «Волгонефти-239» оштрафовали на 300 тыс. руб. за нарушение техрегламентов. Представитель компании ООО «Волгатранснефть» Ольга Паутова назвала причиной крушения «Волгонефти-239» в Керченском проливе в декабре 2024 года ветро-волновую нагрузку, которая превысила конструктивные способности корпуса.

Алина Зорина