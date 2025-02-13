РЖД повысит стоимость билетов в Анапу в 2026-2027 годах

РЖД планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки дальнего следования, включая маршрут «Москва — Анапа». По словам генерального директора компании Олега Белозерова, с 1 января 2026 года цены вырастут на 11,4%, а с 1 января 2027 года — на 5,9%, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Стоимость билетов в плацкартном вагоне поезда 012М по маршруту Москва — Анапа для семьи с двумя детьми до 10 лет в мае увеличится с нынешних 27,7 тыс. руб. до 30,8 тыс. в 2026 году и до 32,6 тыс. руб. в 2027 году в одну сторону.

В купейных вагонах прогнозируют ежегодный рост тарифов на 9-10%. Текущая стоимость билетов в купе для семьи с двумя детьми составляет 47,2 тыс. руб., через год цена достигнет примерно 52 тыс. руб. в одну сторону, считают в АТОР.

Нурий Бзасежев