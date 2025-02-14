Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пожар в Анапе полностью ликвидировали

Пожар в волонтерском центре в Анапе полностью ликвидировали. Площадь горения составила 1,4 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Возгорание произошло в корпусе для проживания и общепите пансионата. Из здания эвакуировали 26 человек. Пострадавших нет.

На месте происшествия работали 89 специалистов и 29 единиц техники.

Депутат госдумы РФ Игорь Кастюкевич, который назначен уполномоченным по волонтерской работе партии «Единая Россия» при ЧС, заявил в своем Telegram-канале, что волонтеры продолжат работу после пожара. Завтра волонтерский корпус «Единой России» совместно с волонтерами «Шлагбаума», администрацией Анапского района и МЧС России планируют открыть новый штаб.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...