Пожар в Анапе полностью ликвидировали

Пожар в волонтерском центре в Анапе полностью ликвидировали. Площадь горения составила 1,4 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Возгорание произошло в корпусе для проживания и общепите пансионата. Из здания эвакуировали 26 человек. Пострадавших нет.

На месте происшествия работали 89 специалистов и 29 единиц техники.

Депутат госдумы РФ Игорь Кастюкевич, который назначен уполномоченным по волонтерской работе партии «Единая Россия» при ЧС, заявил в своем Telegram-канале, что волонтеры продолжат работу после пожара. Завтра волонтерский корпус «Единой России» совместно с волонтерами «Шлагбаума», администрацией Анапского района и МЧС России планируют открыть новый штаб.

Алина Зорина