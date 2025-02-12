Экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому продлили арест до 17 мая
Мещанский суд Москвы принял решение о продлении срока ареста бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского на три месяца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Миронова.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Защитник Алексея Копайгородского планирует обжаловать продление ареста в апелляционной инстанции. Ранее суд уже продлил срок домашнего ареста его супруге, Янине Копайгородской.
1 февраля стало известно, что бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга намерены оспорить в суде свое увольнение из Вооруженных сил Российской Федерации. Защита утверждает, что супругов уволили до начала уголовного преследования.