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Экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому продлили арест до 17 мая

Мещанский суд Москвы принял решение о продлении срока ареста бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского на три месяца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Миронова.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Защитник Алексея Копайгородского планирует обжаловать продление ареста в апелляционной инстанции. Ранее суд уже продлил срок домашнего ареста его супруге, Янине Копайгородской.

1 февраля стало известно, что бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга намерены оспорить в суде свое увольнение из Вооруженных сил Российской Федерации. Защита утверждает, что супругов уволили до начала уголовного преследования.

Алина Зорина

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