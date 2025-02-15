Волонтерский штаб в Анапе вместо сгоревшего создадут на территории «Рыбхоза»

После пожара в волонтерском штабе в станице Благовещенской, который произошел 14 февраля, новый штаб обустроят на территории «Рыбхоза». Об этом рассказал уполномоченный партии «Единая Россия» по волонтерской работе в зонах ЧС Игорь Кастюкевич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Господин Кастюкевич рассказал также, что в новом штабе продолжат работу не только добровольцы партии, но и другие участники ликвидации последствий. На территории организуют зоны для приема пищи, выдачи средств индивидуальной защиты и отдельный узел связи.

Часть добровольцев уже привлечена к разбору завалов. Накануне были эвакуированы люди и имущество, включая оборудование для организации питания и средства индивидуальной защиты. В сгоревшем штабе работает следственно-оперативная группа, оценивается размер ущерба.

Как писал «Ъ-Кубань», пожар в пансионате в Анапе мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. По факту происшествия прокуратура проводит проверку.

Вячеслав Рыжков