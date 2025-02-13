«РИА Новости»: арест задержанного в Краснодаре летчика продлен на два месяца

Командиру воздушного судна гражданской авиации, задержанному в Краснодаре по подозрению в государственной измене, продлили срок содержания под стражей до 16 апреля 2025 года, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.

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По информации УФСБ России по Кубани, фигурант установил контакт со сборщиком средств для украинской армии. Следуя полученным инструкциям, пилот конвертировал рубли в криптовалюту через интернет-сервис и перечислил их на указанный счет.

В региональном ФСБ рассказали «Ъ», что задержанный — командир воздушного судна одного из объектов гражданской авиации Южного федерального округа (ЮФО). На кадрах задержания, опубликованных ФСБ, видно, что пожилого мужчину задерживают у здания железнодорожного вокзала Краснодара. Сотрудники спецслужбы говорят ему, что он задержан по подозрению в государственной измене, на что мужчина удивленным голосом отвечает: «Я?»

В январе подозреваемого отправили в СИЗО.

Наталья Решетняк