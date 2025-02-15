Турция торгуется нефтью

Крупнейший нефтяной холдинг Турции откажется от закупок российского топлива выше ценового потолка. В полной мере это может произойти в течение двух недель, узнал Bloomberg. Как отмечается, компания Tupras уже прекратила закупки. Ранее оплаченные поставки будут приниматься до 27 февраля. Решение с высокой вероятностью связано с последними санкциями США против российской нефтяной промышленности, пишет агентство. Ограничения месяц назад ввела предыдущая американская администрация. Они затронули 161 танкер, крупнейших российских нефтепроизводителей, а также многочисленных трейдеров и главных страховщиков поставок. Собеседники “Ъ FM” говорят, что сообщение о сворачивании закупок Турцией с одной стороны это попытка торга с Москвой, а с другой — напоминание западным партнерам о готовности соблюдать режим санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Umit Bektas / Reuters Фото: Umit Bektas / Reuters

Без российской нефти турецкие НПЗ не останутся, просто в очередной раз изменится схема поставок, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Турция с 2022 года является крупнейшим покупателем нефтепродуктов из России. Они в основном берут наш дизель и мазут. 10 января ввели санкции в отношении «Сургутнефтегаза» и «Газпромнефти». Да, это теперь токсичные компании, и с ним никакие иностранные компании напрямую дело иметь не будут. Но они в России продают трейдерам, мы эти трейдеры продают уже иностранцам, может быть более длинная цепочка, но тем самым себя покупатели обезопасят, не контактируют с подсанкционной компанией. "У кого ты купил? " Те говорят: "Да какое, я не знаю, кто такая "Газпромнефть". Я купил у трейдера".

Зарегистрированы, например, часто в Объединенных Арабских Эмиратах или в Индии, или есть офшорная зона. Это не нарушение санкций, он же не знал, что когда-то эту нефть добыла "Газпромнефть". Да, меняется немножко логистическая цепочка оплаты. Для покупателей это не является какой-то большой проблемой. Он напрямую не контактирует с подсанкционной компанией, трейдерами и танкерами. А по нефтепродуктам в январе 2025 года: всего мы экспортировали 2,6 млн баррелей в сутки. Турция была крупнейшим покупателем, на нее пришлось 554 тыс. баррелей в сутки».

На Россию приходится две трети турецкого импорта сырой нефти и нефтепродуктов. Компания Tupras в 2024 году получила около 180 тыс. баррелей сорта Urals. Это около 5,5% российского морского экспорта сырой нефти. Такие данные на основе ресурсов по отслеживанию судов приводит Bloomberg.

Турецкий холдинг стремится всячески избежать санкционных ограничений, потому одними НПЗ интересы Tupras не ограничиваются, объясняет старший аналитик «Яков и Партнеры» Валдис Плявиньш: «Всем известна структура владения самой Tupras. Это единственная нефтеперерабатывающая компания в Турции, которой принадлежат все НПЗ в стране. Поэтому для них это во многом возможность как сбить цену, так и не пасть в грязь лицом и показать своим, в том числе европейским, партнерам, что они достаточно строго относятся к санкциям. Tupras — это часть турецкого конгломерата Ko Holding, крупнейшая холдинговая компания Турции. Ее особенность в том, что, например, Ko Holding принадлежит ряд заводов автомобильных. Турция — очень важный поставщик LCV — легких коммерческих автомобилей в страны Европы. Чаще всего это "форды", которые произведены в Турции на заводах Ko Holding. Поэтому нужно понимать, что для организации как для конгломерата это существенные политические риски».

Попадание в американский санкционный список основного страховщика поставок, «Ингосстраха», может быть критичным и для других стран-покупателей, отмечают эксперты Bloomberg. О возможном сокращении части закупок в России заговорили и в Индии. После телефонного разговора премьера Нарендры Моди и президента США Дональда Трампа Нью-Дели рассчитывает наращивать закупки американских энергоносителей. В Белом доме намерены вытеснить Москву с позиции основного поставщика.

Ни Индия, ни Турция отказаться от существенных объемов российской нефти не могут. По многим позициям сегодня им нет альтернативы, говорит старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович: «Турецкий покупатель лишний раз заявил, что они не покупают продукты, которые нарушают прайскеп. Ни один покупатель, или китайский, или индийский, никогда не заявлял публично, что, мол, мы собираемся покупать нефть, которая поставлена с нарушением западных санкций. По сути, новость от Bloomberg заключается просто в том, что покупатель заявил о том, что "мы соблюдаем санкции". Но это, похоже, о том, что санкции на Востоке, а небо у них синее. Просто так российскую нефть убрать с рынка, извините, не получится. Если, условно, отечественное топливо не пойдет в Индию, то соответствующего объема американской нефти просто не хватит. Так сейчас организован баланс спроса и предложения в мире. Чтобы была новая нефть, которая должна заметить российскую, она должна быть добыта либо в Америке — здесь мы упираемся в разговор о том, какой реально объем добычи ожидается в Америке, он и так очень сейчас высокий, его нарастить сложно — либо в других странах. Например, в странах ОПЕК. Привлечение добычи нефти ОПЕКом будет означать падение стоимости нефти. Возникает вопрос: а кортелю, например, Объединенным Арабским Эмиратам или Саудовской Аравии, им нужна цена $45 за баррель в течение долгого времени? Нужна ли эта низкая цена в течение долгого времени американским компаниям нефтяным, которые в том числе Трампа спонсировали? Им это не нужно».

Цена на флагманскую российскую нефть марки Urals, поставляемую морем, сейчас как раз на уровне потолка — около $60 за баррель. Согласно консенсус-прогнозу Центра ценовых индексов, в 2025-м году средний показатель составит около $65 за бочку

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Станислав Крючков