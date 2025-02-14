Главные новости за 14 февраля. Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Тамбов
Воронежский «Факел» сыграл вничью с узбекистанским «Насаф».
В Тамбове могут построить десятиэтажку за 1,8 млрд рублей.
В феврале в Липецке появится лоукост-сервис медицинской лаборатории «Хеликс».
После атаки дронов на белгородскую Кукуевку погиб мирный житель.
В Курской области ищут подрядчиков для ремонта дорог за 3 млрд рублей.
Объем ипотечного кредитования в Черноземье снизился за год на 36%
Ресторан и пивоварня под Липецком подешевели до 89 млн рублей.
Доходы и расходы бюджета Тамбова на 2025 год увеличили на 4,4 млрд рублей.
Экс-директора курского центра судебной экспертизы осудили за коммерческий подкуп.
Росимущество добилось изъятия укрытия у «Воронежстальмоста».