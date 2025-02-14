Ресторан и пивоварня под Липецком подешевели до 89 млн рублей

Липецкий производитель колбас ООО «МПК Чернышевой» Владимира и Андрея Соломенцевых снова выставил на продажу ресторанный комплекс «Мюнхель» с пивоварней в селе Казинка Грязинского района Липецкой области. С марта 2024 года объект подешевел в 1,6 раза — со 150 млн до 89 млн руб. Это следует из объявления на «Циан».

Общая площадь ресторанного комплекса составляет 1,1 тыс. кв. м, он расположен на собственном участке площадью 3 тыс. кв. м. В состав комплекса входят здание ресторана-пивоварни на 670 кв. м., включающее основной зал на 80 человек, кухню на 235 кв. м и пивоварню на 185 кв. м. В ресторане есть оборудование для проведения свадеб, корпоративов и концертов.

Также покупателю предлагают 24 отапливаемые беседки на 240 человек в сумме, «караоке-веранду» с оборудованием. Зону для готовки блюд на открытом огне, оборудованную тандыром и большим мангалом. Славянскую подземную печь. Кроме того, возле ресторана расположена парковка с видеонаблюдением на 50 автомобилей.

Согласно объявлению, вложения в комплекс окупится не более чем через восемь лет.

Продавцом выступает агентство недвижимости Century 21 (юрлицо — московское ООО «Рус Глобал Групп» Юрия Провкина). В компании «Ъ-Черноземье» рассказывали, что реализация актива связана с желанием собственника вложить вырученные средства в более перспективное направление деятельности.

Алина Морозова