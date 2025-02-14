В Тамбове могут построить десятиэтажку за 1,8 млрд рублей
Группа компаний «Тамбовбизнесстрой» заявила проект десятиэтажного дома на улице Имени Павла Строганова. Его планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года. Объем вложений может составить 1,85 млрд руб., следует из проектной декларации.
Проект десятиэтажного дома на улице Имени Павла Строганова
Фото: из проектной декларации
Планируется построить кирпичный дом на шесть подъездов площадью 15,9 тыс. кв. м на земельном участке в госсобственности на 7,4 тыс. кв. м. Под жилые помещения отводится 10,9 тыс. кв. м. Проект предусматривает 192 квартиры, в том числе по 80 однокомнатных и двухкомнатных, а также 32 трехкомнатных.
На придомовой территории запланированы одна детская площадка и одна контейнерная. А также 50 гостевых парковочных мест — еще 30 расположатся за ее пределами.
Выдача ключей запланирована на 30 июня 2029 года. Квартиры будут продаваться с использованием эскроу-счетов.
Застройщиком выступает местное ООО СЗ «Капитал-финанс» (входит в ГК), генподрядчиком — также местное ООО «Тамбовбизнесстрой-бетон» (аффилирован с группой). По данным Единой информационной системы в сфере жилищного строительства, «Тамбовбизнесстрой» сдал в Тамбовской области 14 домов совокупной площадью 117,7 тыс. кв. м. В сумме они рассчитаны на 2 139 квартир.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «Капитал-финанс» было зарегистрировано в Тамбове в мае 2007 года для деятельности заказчика-застройщика, генподрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар и гендиректор — Антон Семибратов. Он же владеет и руководит ООО «Тамбовбизнесстрой-бетон» (занимается производством бетона). По итогам 2023 года выручка «Капитал-финанс» составила 860,4 млн руб., чистая прибыль — 240 млн. Годом ранее показатели равнялись 1 млрд и 269,7 млн соответственно.
О проекте трех МКД на той же улице в Тамбове за 1,7 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».