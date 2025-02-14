В Тамбове могут построить десятиэтажку за 1,8 млрд рублей

Группа компаний «Тамбовбизнесстрой» заявила проект десятиэтажного дома на улице Имени Павла Строганова. Его планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года. Объем вложений может составить 1,85 млрд руб., следует из проектной декларации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект десятиэтажного дома на улице Имени Павла Строганова

Фото: из проектной декларации Проект десятиэтажного дома на улице Имени Павла Строганова

Фото: из проектной декларации

Планируется построить кирпичный дом на шесть подъездов площадью 15,9 тыс. кв. м на земельном участке в госсобственности на 7,4 тыс. кв. м. Под жилые помещения отводится 10,9 тыс. кв. м. Проект предусматривает 192 квартиры, в том числе по 80 однокомнатных и двухкомнатных, а также 32 трехкомнатных.

На придомовой территории запланированы одна детская площадка и одна контейнерная. А также 50 гостевых парковочных мест — еще 30 расположатся за ее пределами.

Выдача ключей запланирована на 30 июня 2029 года. Квартиры будут продаваться с использованием эскроу-счетов.

Застройщиком выступает местное ООО СЗ «Капитал-финанс» (входит в ГК), генподрядчиком — также местное ООО «Тамбовбизнесстрой-бетон» (аффилирован с группой). По данным Единой информационной системы в сфере жилищного строительства, «Тамбовбизнесстрой» сдал в Тамбовской области 14 домов совокупной площадью 117,7 тыс. кв. м. В сумме они рассчитаны на 2 139 квартир.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «Капитал-финанс» было зарегистрировано в Тамбове в мае 2007 года для деятельности заказчика-застройщика, генподрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар и гендиректор — Антон Семибратов. Он же владеет и руководит ООО «Тамбовбизнесстрой-бетон» (занимается производством бетона). По итогам 2023 года выручка «Капитал-финанс» составила 860,4 млн руб., чистая прибыль — 240 млн. Годом ранее показатели равнялись 1 млрд и 269,7 млн соответственно.

О проекте трех МКД на той же улице в Тамбове за 1,7 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова