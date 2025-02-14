Воронежский «Факел» сыграл вничью с узбекистанским «Насаф»

Матч между воронежским «Факелом» и клубом «Насаф» из Узбекистана закончился ничьей со счетом 0:0. Он прошел в рамках зимних сборов в турецком Белеке 14 февраля.

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов отметил, что результат оказался «не тот, которого ожидали»: «Дали сегодня возможность практически всем игрокам получить игровую практику, кто-то проявил себя хорошо, кто-то, в силу разных причин, не смог показать свой лучший футбол. На 80-90% есть понимание стартового состава на первую игру чемпионата. Впереди спарринги с ЦСКА и тульским "Арсеналом", в них уже будет наигрываться состав, приближенный к основному».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В предыдущем матче в ходе зимних сборов «Факел» обыграл московское «Торпедо» со счетом 2:1. 17 февраля воронежскому клубу предстоит встретиться с московским ЦСКА.

В перерыве между турами РПЛ «Факел» начал обновлять свой состав. Из клуба ушли полузащитник Табо Селе, нападающий Евгений Марков и, временно, вратарь Вячеслав Доровских. При этом к команде присоединились российский защитник Альберт Габараев и универсальный футболист Александр Ломовицкий.

Егор Якимов