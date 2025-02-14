Объем ипотечного кредитования в Черноземье снизился за год на 36%

В 2024 году жители регионов Черноземья оформили 55,9 тыс. ипотечных кредитов на 188,4 млрд руб., что на 36% меньше, чем годом ранее (292,2 млрд руб.). Об этом сообщили в воронежском отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области выдачи снизились на 35%, с 62,4 до 40,4 млрд руб., в Воронежской — на 37%, с 98,1 до 61,7 млрд руб., в Курской — на 36,6%, с 41,8 до 26,5 млрд руб., в Липецкой — на 33%, с 38,2 до 25,6 млрд руб., в Орловской — на 39,5%, с 25,6 до 16,1 млрд руб., а в Тамбовской — на 37%, с 29 до 18,2 млрд руб.

В целом в России по итогам 2024 года объем ипотечных выдач снизился на 37%. Замедление произошло во втором полугодии после того, как завершились льготные программы.

«Спрос на ипотеку должен меняться так, чтобы не приводить к таким темпам роста цен на жильё, которое мы наблюдали после появления льготных программ, а сами меры поддержки должны быть более адресными — например, семейная ипотека. Безадресные льготные программы перераспределили спрос по времени»,— отметил начальник экономического отдела воронежского отделения ЦБ Максим Коршунов.

По итогам 11 месяцев в Черноземье фиксировалось замедление ипотечного кредитования на 35%. Отмечалось, что пик выдач был установлен в июне до завершения льготных программ — тогда в макрорегионе оформили 8,9 тыс. ипотек на 30,9 млрд руб.

Егор Якимов