В феврале в Липецке появится лоукост-сервис медицинской лаборатории «Хеликс»
В феврале в Липецке заработает Helix Lite — лоукост-сервис основанной в Санкт-Петербурге медицинской лаборатории «Хеликс», сообщили в компании.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Одновременно доступ к сервису появится в Казани, Самаре, Перми, Ижевске и Кирове. Предполагается, что в 2025 году сеть развернет более 1 500 пунктов в 170 городах России. В сообщении отмечается, что сервис будет работать в тех городах, где до того «Хеликс» не был представлен розничными точками и не имеет франчайзи-партнеров.
В январе сеть лабораторий «Хеликс» арендовала более 10 тыс. кв. м в деловом квартале «Неополис» на Киевском шоссе в Новой Москве.
Подробнее об этом — в материале «Ъ».