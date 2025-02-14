Экс-директора курского центра судебной экспертизы осудили за коммерческий подкуп

Ленинский райсуд Курска признал бывшего директора некоммерческого партнерства «Курский центр судебных экспертиз» Лидию Пархоменко виновной в коммерческом подкупе (пп. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, до девяти лет лишения свободы). Ее приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и штрафом в 5 млн руб. Кроме того, бывшему топ-менеджеру на три года запретили заниматься судебно-экспертной деятельностью. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Лидия Пархоменко

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

О возбуждении уголовного дела стало известно в декабре 2023 года. Как установил суд, Пархоменко получила для экспертизы гражданское дело о разделе совместно нажитого имущества между супругами, инициировала общение с истицей. Во время встреч подсудимая потребовала с женщины 500 тыс. руб. за завышение стоимости подлежащего разделу имущества. Истица обратилась в правоохранительные органы, под контролем которых передала экс-главе центра 250 тыс. руб.

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Алина Морозова