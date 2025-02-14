После атаки дронов на белгородскую Кукуевку погиб мирный житель

В ночь на 14 февраля Белгородскую область атаковали беспилотники, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В селе Кукуевка после сброса взрывного устройства с дрона на дом погиб мирный житель.

Также в селе Кукуевка установлены повреждения разной степени в семи домах: выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы. Также получили повреждения четыре легковых автомобиля.

Атакам БПЛА подверглось и село Долгое. От ударов дронов в трех частных домах выбило окна, повредило кровли и фасады. Осколки посекли три легковых автомобиля, трактор и объект торговли.

Об атаках Белгородской области со стороны Украины Вячеслав Гладков сообщает практически ежедневно. Так, 13 февраля FPV-дрон атаковал гараж в селе Новое Волоконовского района Белгородской области. В результате мирный житель получил множественные осколочные ранения ног.

Мария Старикова