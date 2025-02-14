В Курской области ищут подрядчиков для ремонта дорог за 3 млрд рублей

Областное учреждение «Курскавтодор» объявило восемь конкурсов на ремонт 87,5 км автодорог в десяти районах области. Общая сумма начальных цен контрактов превышает 3 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Источник финансирования во всех случаях — областной бюджет. Больше всего средств предусмотрено на обновление 17,3 км трассы в Октябрьском, Большесолдатском и Курчатовском районах — 757,1 млн руб. Самый скромный контракт планируется заключить на ремонт участков двух дорог протяженностью 5 км и 4,3 км соответственно в Конышевском и Дмитриевском районах. Его стартовая стоимость — 261,2 млн руб. Выполнить работы в обоих случаях требуется с 1 января по 30 октября 2026 года.

За тот же период необходимо исполнить условия еще трех контрактов. За 344,9 млн руб. подрядчику предлагают обновить участки двух дорог общей протяженностью 10 км в Золотухинском районе. В 295,2 млн руб. оценен ремонт 7,3 км в Октябрьском районе, в 280 млн — 9 км в Советском районе.

Еще в трех конкурсах разыгрывают право выполнить работы с даты заключения контракта до 30 октября 2025 года. 418,7 млн руб. предусмотрено на обновление участков двух дорог протяженностью 5,9 км и 5,26 км в Горшеченском и Курчатовском районах. В 339,4 млн оценили ремонт 2,95 км в Обоянском районе, в 334,7 млн — 13,9 км в Солнцевском районе.

Подавать заявки на участие в торгах можно до 21 февраля–3 марта, итоги планируется подвести 25 февраля–5 марта.

О крупных дорожных проектах в Курской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова