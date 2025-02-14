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Главные новости за 14 февраля. Сочи

Хоккейный клуб «Сочи» на родном льду взял верх над московскими армейцами. Матч закончился со счетом 2:0.

В Хостинском районе Сочи сотрудники правоохранительных органов приостановили деятельность аптечного пункта на улице Тепличной из-за незаконной продажи сильнодействующих препаратов без рецепта врача.

К июню специалисты завершат реконструкцию участка крупного водовода, что обеспечит водоснабжение для жителей от Головинки до Лоо. 

В пятницу, 14 февраля, в Сочи ликвидировали пожар в торговом павильоне. 

В Сочи некоторые чаеводы продолжают работать на своих плантациях без официальных договоров аренды и намерены выращивать урожай в 2025 году, поскольку чаю требуется уход. 

Земельный участок и здания в квартале жилой застройки «Красный штурм» в Сочи выставили на торги с начальной ценой в 285 млн руб. 

В субботу, 15 февраля, в Сочи и Сириусе прогнозируют усиление ветра. 

Международный аэропорт Сочи объявил о запуске прямого авиасообщения с Абу-Даби. Перевозку будет осуществлять национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways, первый рейс запланирован на 29 мая 2025 года.

Хостинский районный суд Сочи вынес приговор в отношении 58-летнего местного жителя, его признали виновным по ч. 1 ст. 105 УКРФ (убийство). 

С 17 февраля 2025 года в центре Сочи начнет функционировать платная парковка на Театральной площади, предлагая 88 мест для автомобилей. 

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