В Сочи закрыли аптеку за продажу сильнодействующих препаратов без рецепта

В Хостинском районе Сочи сотрудники правоохранительных органов приостановили деятельность аптечного пункта на улице Тепличной из-за незаконной продажи сильнодействующих препаратов без рецепта врача. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Владелец аптеки ранее имел проблемы с законом за безрецептурную продажу сильнодействующих препаратов. Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение о приостановлении работы аптеки.

В 2024 году правоохранительные органы проверили 30 аптек и приостановили работу четырех из них. В январе 2025 года закрыли одну аптеку за нарушения закона.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте за 2024 год количество аптек выросло на 7%. На курорте работают 533 таких объекта.

Мария Удовик