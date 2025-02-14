Реконструкцию водовода в Сочи завершат к июню

К июню специалисты завершат реконструкцию участка крупного водовода, что обеспечит водоснабжение для жителей от Головинки до Лоо. Об этом сообщает глава Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал мэр Сочи Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал мэр Сочи Андрей Прошунин

Специалисты завершили бетонные работы, а также уложили 300 м новых труб, диаметр которых увеличили. Это позволит создать дополнительные резервные мощности.

Ранее технологи водоканала выявили значительный износ трубопровода, что приводило к частым порывам и утечкам, создавая неудобства для местных жителей, сталкивающихся с многократными перебоями в подаче питьевой воды.

Мария Удовик