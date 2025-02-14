С 29 мая Etihad Airways начнет выполнять рейсы из Сочи в Абу-Даби

Международный аэропорт Сочи объявил о запуске прямого авиасообщения с Абу-Даби. Перевозку будет осуществлять национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways, первый рейс запланирован на 29 мая 2025 года, передает пресс-служба воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Полеты будут выполняться три раза в неделю на самолетах Airbus A320, рассчитанных на восемь мест в бизнес-классе и 150 в экономическом. Точное расписание рейсов будет объявлено позднее после получения необходимых разрешений.

Генеральный директор управляющей компании «Аэродинамика» Алексей Старостин отметил, что прямые рейсы в столицу ОАЭ не выполнялись ранее и запуск нового маршрута позволит расширить международную географию полетов из Сочи. Он также подчеркнул, что Etihad Airways входит в число ведущих авиаперевозчиков мира и в 2024 году заняла место в топ-20 по версии Skytrax.

Запуск рейсов в Абу-Даби открывает дополнительные возможности для въездного туризма. Удобный маршрут и стыковки на рейсы Etihad Airways позволят пассажирам из ОАЭ и других стран быстрее добираться до Сочи, отмечают в аэропорту.

Для российских пассажиров новый маршрут создаст альтернативные варианты перелетов в страны Ближнего Востока, Азии, Европы, Северной Америки и Австралии. В самой столице ОАЭ туристы смогут познакомиться не только с современной архитектурой, но и с культурным наследием региона.

Билеты уже поступили в продажу на сайте авиакомпании.

Вячеслав Рыжков