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Сочинские чаеводы планируют собирать урожай 2025 года без договоров аренды земли

В Сочи некоторые чаеводы продолжают работать на своих плантациях без официальных договоров аренды и намерены выращивать урожай в 2025 году, поскольку чаю требуется уход. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на замдиректора АО «Хоста чай» Сергея Мочалова.

Фото: АО «Хоста-чай»

Фото: АО «Хоста-чай»

«Сейчас заключено 15-16 договоров, остальные продолжают работать без них. Конечно, планируем собирать урожай и в 2025 г. Но важно понимать, что без документов нет гарантии, что нас завтра отсюда не выгонят»,— прокомментировал господин Мочалов.

Ситуация осложнилась после решения Хостинского районного суда в 2022 году, который удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и вернул 538 га земли в федеральную собственность. В числе ответчиков были «Мацестинский чай», «Солохаульский чай», «Шапсугский чай» и «Хоста-чай». Прокуратура утверждала, что земли были незаконно выведены из госсобственности. Чаеводы не смогли оспорить это решение.

Мария Удовик

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