В Сочи сгорел торговый павильон площадью 130 «квадратов»
В пятницу, 14 февраля, в Сочи ликвидировали пожар в торговом пальоне. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: Telegram-канал ЧП Сочи
В 05:33 диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о пожаре на улице Мира. Прибыв на место происшествия в 05:41, спасатели обнаружили, что огонь охватил торговый павильон площадью 130 «квадратов».
К 06:00 пожарные локализовали возгорание, а к 06:19 ликвидировали открытое горение. Специалистам удалось потушить торговый павильон к 07:20.
К работе привлекли пять сотрудников МЧС России и две единицы техники. По данным пресс-службы, погибших и пострадавших нет.
«Ъ-Сочи» писал, что вчера утром специалисты МЧС потушили пожар на складе площадью 90 «квадратов». Пострадавших и погибших нет.