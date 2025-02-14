В Сочи сгорел торговый павильон площадью 130 «квадратов»

В пятницу, 14 февраля, в Сочи ликвидировали пожар в торговом пальоне. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

В 05:33 диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о пожаре на улице Мира. Прибыв на место происшествия в 05:41, спасатели обнаружили, что огонь охватил торговый павильон площадью 130 «квадратов».

К 06:00 пожарные локализовали возгорание, а к 06:19 ликвидировали открытое горение. Специалистам удалось потушить торговый павильон к 07:20.

К работе привлекли пять сотрудников МЧС России и две единицы техники. По данным пресс-службы, погибших и пострадавших нет.

«Ъ-Сочи» писал, что вчера утром специалисты МЧС потушили пожар на складе площадью 90 «квадратов». Пострадавших и погибших нет.

Мария Удовик