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В Сочи и Сириусе прогнозируют усиление ветра

В субботу, 15 февраля, в Сочи и Сириусе прогнозируют усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным метеорологов, в Сочи и на федеральной территории «Сириус» местами ожидают порывы ветра до 15-17 м/с. На участке Магри — Веселое также прогнозируют увеличение волнения на море с высотой волн 0,8 -1,3 м, зыбь с юга.

По указанию главы города Андрея Прошунина городские службы работают в усиленном режиме готовности. Жителям и туристам рекомендуют воздержаться от отдыха у воды и соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует обращаться по номеру «010».

Мария Удовик

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