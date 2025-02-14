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В центре Сочи откроют новую платную парковку

С 17 февраля 2025 года в центре Сочи начнет функционировать платная парковка на Театральной площади, предлагая 88 мест для автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

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Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

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Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Новое платное парковочное пространство будет находиться у Зимнего театра. Все платные зоны обозначат дорожными знаками и информационными щитами.

Парковка будет доступна с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Стоимость составляет 170 руб. за час. В ночное время, а также в выходные и праздничные дни остановки до 15 минут будут бесплатными.

«Ъ-Сочи» писал, что власти курорта ожидают увеличения поступлений от платных парковок в 2025 году до 85,3 млн руб., что на 50% превышает показатели 2024 года. Объем платежей за парковку в прошлом году составил 55,6 млн руб. при 273,7 тыс. транзакций, а на 2025 год запланировано 425,8 тыс. транзакций.

Мария Удовик

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