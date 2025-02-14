ХК «Сочи» переиграл ЦСКА в матче 54-го тура КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на родном льду взял верх над московскими армейцами. Матч закончился со счетом 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Подопечные Сергея Зубова открыли счет в конце первого периода. Отличился Александр Хохлачев. На 59-й минуте противостояния сочинские хоккеисты поставили точку в матче. Шайбу на свой счет записал Тимур Хафизов. В итоге победа «Сочи» со счетом 2:0. Армейцы впервые в истории потерпели поражение в гостевом матче в Сочи.

После 54 матчей в КХЛ сочинские хоккеисты занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре «леопарды» встретятся 17 февраля в Москве с ЦСКА.

Евгений Леонтьев