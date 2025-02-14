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Сочинца осудили на 9 лет за убийство знакомого

Хостинский районный суд Сочи вынес приговор в отношении 58-летнего местного жителя, его признали виновным по ч. 1 ст. 105 УКРФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, утром 18 сентября 2024 года 36-летний гость находился в квартире осужденного. Во время совместного распития алкогольных напитков между ними возник конфликт, связанный с ранее возбужденным уголовным делом против гостя, который похитил у осужденного мобильный телефон. В ходе ссоры владелец квартиры нанес своему знакомому не менее восьми ударов топором по голове и телу. Потерпевший получил черепно-мозговую травму и закрытую тупую травму грудной клетки, от которых скончался на месте происшествия.

Суд, учитывая представленные доказательства, назначил виновному наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Мария Удовик

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