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Набиуллина: у ЦБ нет полномочий на заморозку вкладов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в очередной раз назвала идею о заморозке вкладов россиян «бессмыслицей». Она подчеркнула, что у регулятора просто нет таких полномочий.

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

«У Банка России нет таких полномочий по законодательству. Нет. И, кроме того, эти полномочия абсолютно не нужны — как я уже говорила, это бессмыслица»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

Слухи о том, что Центробанк может запретить снимать накопления с вкладов россиян появились еще в ноябре прошлого года. Тогда директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец заявил, что вклады россиян могут заморозить для борьбы с инфляцией.

Несмотря на то что ценовое давление, по словам госпожи Набиуллиной, остается значительным, заморозка вкладов россиян «абсурдна». Она является грубейшим нарушением прав граждан и может подорвать финансовую стабильность, сообщали в ЦБ в прошлом месяце. Использовать сбережения вкладчиков в борьбе с инфляцией невозможно, поскольку эти деньги уже работают в экономике.

Такое же мнение высказал и глава ВТБ Андрей Костин. «Я вообще никаких оснований не вижу и не слышал этой идеи даже от каких-то людей, способных вырабатывать идеи»,— отметил он. Господин Костин добавил, что идея заморозить вклады крайне непопулярна в обществе.

Подробнее о заседании ЦБ — в материале «Ъ» «Ключевая ставка осталась на месте».

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