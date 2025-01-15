Глава ВТБ Костин назвал абсурдными слухами заморозку вкладов россиян

Глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин заявил, что заморозка вкладов россиян — только лишь слухи. Никакого смысла в такой мере, по словам господина Костина, нет.

Глава ВТБ отметил, что идея заморозки вкладов «мусолится» уже несколько месяцев. «Это людям свойственно. Знаете, логика — я как-то спросил: "Понимаете, это абсурдная как бы идея?" — Мне говорят: "Вот поэтому она в России и может появиться". Если по такой логике, то конечно, можно»,— сказал он РБК в кулуарах российско-вьетнамского бизнес-диалога в Ханое.

Андрей Костин не видит экономического смысла в заморозке вкладов. Он подчеркнул, что такая мера будет крайне непопулярна в обществе. «Я вообще никаких оснований не вижу и не слышал этой идеи даже от каких-то людей, способных вырабатывать идеи. Поэтому это просто на уровне слухов»,— заверил он.

Тема заморозки вкладов возникла в ноябре 2024 года после слов директора Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве. Алексей Зубец заявил, что вклады россиян могут заморозить ради борьбы с инфляцией. В январе Центробанк назвал идею заморозки вкладов абсурдной. Регулятор пояснил, что такой шаг был бы грубейшим нарушением прав граждан, а также подорвал бы основы банковской системы и финансовую стабильность.