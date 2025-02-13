Дамасскую сталь отдают в другие руки

Внешняя политика Сирии в период транзита стала одной из тем министерской конференции, созванной в четверг во Франции. Как заявили в Париже, ее основная цель — оградить Дамаск от «дестабилизирующего иностранного вмешательства». Сирийская делегация, прибывшая в Париж, намеревалась убедить западные страны ослабить санкции, мешающие восстановить экономику. А Турция — главная покровительница нынешних хозяев Дамаска — привезла на конференцию план новой военной коалиции, создание которой позволит США уйти из Сирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани

Фото: Altaf Qadri / AP Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани

Фото: Altaf Qadri / AP

На международной конференции, которая собрала в Париже представителей региональных и западных стран, переходную администрацию Сирии представил министр иностранных дел Асад аш-Шайбани. Курдские формирования, до сих пор сохраняющие автономию на северо-востоке Сирии, не получили полноценного места на форуме, несмотря на то, что именно их представители были частыми гостями Франции в эпоху правления Башара Асада.

Незадолго до начала встречи французские дипломаты пояснили: цель парижской конференции — сосредоточить внимание на защите Сирии от дестабилизирующего иностранного вмешательства.

Западные страны обеспокоены тем, какой курс будет проводить администрация во главе с президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа в таких вопросах, как религиозная свобода, гендерные права и судьба курдского меньшинства.

В Сирии со своей стороны пытаются убедить международное сообщество ослабить санкции, особенно в финансовом секторе, чтобы дать возможность властям поставить национальную экономику на новые рельсы. Несмотря на то, что министры иностранных дел Евросоюза 27 января договорились о снятии с Дамаска ряда ограничительных мер, процесс был заблокирован Грецией и Кипром.

По словам источников газеты eKathimerini, в Афинах и Никосии хотят получить гарантии того, что христиане Сирии будут защищены, а Турция не сможет навязать администрации господина Аш-Шараа морское соглашение, которое ущемит интересы других стран Средиземноморья. Греческая и кипрская стороны настаивают на том, чтобы эти обязательства Сирии были задокументированы, а Евросоюз оставил за собой право восстановить все рестрикции в случае необходимости.

В Брюсселе, похоже, готовы учесть опасения средиземноморских игроков. По данным eKathimerini, члены ЕС «молча согласились» на перенос соответствующих обсуждений из региональных экспертных групп в специальный орган при Совете ЕС — рабочую группу советников по международным отношениям (RELEX). Такой шаг демонстрирует, что брюссельская бюрократия может выполнить требования Греции и Кипра, считает издание.

Сам Дамаск показывает, что готов к дипломатической гибкости. По итогам состоявшегося в среду телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и господином Аш-Шараа, временная администрация указала на «прочные стратегические отношения» между странами и упомянула, что открыта для партнерства, если это «отвечает интересам сирийского народа, а также способствует укреплению безопасности».

Турция — основной донор администрации господина Аш-Шараа — поддерживает выход Сирии из изоляции, но резервирует ей место в своем, особом военном блоке.

Заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз, который возглавил турецкую делегацию на конференции в Париже, привез с собой план по созданию региональной антитеррористической коалиции по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, признано в России террористическим и запрещено). Она должна стать де-факто заменой коалиции во главе с США и западными странами в Сирии и Ираке.

«Для того чтобы гарантировать, что Сирии и Ираку больше не будут угрожать, мы формируем четырехстороннюю коалицию (в нее, как ожидается, войдут Турция, Сирия, Ирак и Иордания.— "Ъ"). Эта коалиция будет рассматривать все варианты действий — от обмена разведданными до совместных операций»,— анонсировал инициативу господин Йылмаз, выступая на специальном парламентском заседании во вторник.

В Турции полагают, что этот блоковый проект даст администрации президента США Дональда Трампа повод вернуть домой свыше 2 тыс. военнослужащих, дислоцированных в северо-восточной и юго-восточной частях Сирии, и, соответственно, отказаться от военной и финансовой помощи курдским формированиям — противнику Анкары. Они позиционируют себя как единственно эффективная наземная сила в борьбе с ИГ (признано в России террористическим и запрещено).

Что касается хозяина нынешней конференции, то Париж, по-видимому, рассчитывает взять реванш за потерянное региональное влияние. В 2012 году власти Пятой республики, к большому недовольству тогдашнего французского посла в Дамаске Эрика Шевалье, закрыли свою дипмиссию в Сирии в знак протеста против давления господина Асада на гражданскую оппозицию. Но сейчас, как говорят дипломатические источники Le Figaro, Франция ощутила возможность изменить ситуацию и «вернуться в игру».

Нил Кербелов