Кремль назвал «новой позицией» слова Вэнса об американских военных на Украине

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил новизну позиции вице-президента США Джей Ди Вэнса, который не исключил отправки американских войск на Украину в случае срыва мирных переговоров. Представитель Кремля отметил, что раньше таких формулировок не было и российские власти надеются получить дополнительные разъяснения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Leah Millis / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Leah Millis / Reuters

«Что касается интервью в американской прессе, то это новые элементы позиции. Ранее мы не слышали таких формулировок. Они не озвучивались. Поэтому, безусловно, в ходе тех самых контактов, о которых мы говорили, мы рассчитываем на то, что мы получим какие-то дополнительные разъяснения»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Слова Джей Ди Вэнса приводились в его беседе с The Wall Street Journal. Отметим, что прямой цитаты об отправке войск издание не давало. В материале фигурировала следующая фраза вице-президента: «Существуют экономические инструменты воздействия, есть, конечно, и военные инструменты воздействия». О том, что вариант отправки американских войск на Украину остается на повестке дня, в материале WSJ говорилось лишь в косвенной речи. При этом накануне глава Пентагона Пит Хегсет прямо исключил размещение американских войск на Украине.

12 февраля Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Сразу после этого Москва и Вашингтон начали формирование команд для возобновления двустороннего диалога и обсуждения украинского конфликта.

Подробности — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».