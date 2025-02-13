Главные новости за 13 февраля. Ростов-на-Дону и область
В Ростове число выявленных фактов получения взятки выросло почти в три раза.В прошлом году оперативники пресекли 127 фактов коррупции.
Суд приостановил работу донского мясокомбината из-за обнаруженного скотомогильника. Инфекцию выявили на предприятии ООО «Конгресс-555».
На Дону изменены правила покупки домов на деньги маткапитала. Теперь воспользоваться господдержкой возможно только после оценки состояния жилья и подтверждения его пригодности.
Часть центра Ростова залило кипятком из-за коммунальных прорывов. Аварии произошли по пер. Доломановскому и по пр. Соколова.
Хирурга из Константиновска заподозрили в получении взятки. За 50 тыс. руб. он обещал помочь гражданину получить инвалидность.
Следователи наложили запрет на действия аудитора Контрольно-счетной палаты Дона. Накануне госслужащую заподозрили в коррупции.
На ремонт теплосети Таганрога в 2025 году потратят 204 млн рублей. Планируется отремонтировать 11 участков теплотрассы и два котла.
К решению проблемы таганрогской котельной на улице Ленина привлекли прокуратуру. Хозяин отказался провести капремонт оборудования.
Тимур Узденов откроет новую винодельню в Ростовской области. основным сортом винограда станет «красностоп золотовский».
У Дворца спорта в Ростове построят светомузыкальный фонтан. Максимальная стоимость контракта превышает 103 млн руб.