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Главные новости за 13 февраля. Ростов-на-Дону и область

В Ростове число выявленных фактов получения взятки выросло почти в три раза.В прошлом году оперативники пресекли 127 фактов коррупции.

Суд приостановил работу донского мясокомбината из-за обнаруженного скотомогильника. Инфекцию выявили на предприятии ООО «Конгресс-555».

На Дону изменены правила покупки домов на деньги маткапитала. Теперь воспользоваться господдержкой возможно только после оценки состояния жилья и подтверждения его пригодности.

Часть центра Ростова залило кипятком из-за коммунальных прорывов. Аварии произошли по пер. Доломановскому и по пр. Соколова.

Хирурга из Константиновска заподозрили в получении взятки. За 50 тыс. руб. он обещал помочь гражданину получить инвалидность.

Следователи наложили запрет на действия аудитора Контрольно-счетной палаты Дона. Накануне госслужащую заподозрили в коррупции.

На ремонт теплосети Таганрога в 2025 году потратят 204 млн рублей. Планируется отремонтировать 11 участков теплотрассы и два котла.

К решению проблемы таганрогской котельной на улице Ленина привлекли прокуратуру. Хозяин отказался провести капремонт оборудования.

Тимур Узденов откроет новую винодельню в Ростовской области. основным сортом винограда станет «красностоп золотовский».

У Дворца спорта в Ростове построят светомузыкальный фонтан. Максимальная стоимость контракта превышает 103 млн руб.

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