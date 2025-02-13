У Дворца спорта в Ростове построят светомузыкальный фонтан

Спортшкола олимпийского резерва №8 им. Виктора Понедельника ищет подрядчика, готового установить светомузыкальный фонтан перед зданием Дворца спорта в Ростове. Максимальная стоимость контракта, по данным портала госзакупок, составляет 103 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Подробной информации об объекте инфраструктуры в документации не содержится. Исполнитель обязуется выполнить работу до конца июля 2025 года, подача заявок на участие в конкурсе продлится до 28 февраля.

Реконструкцию самого здания Дворца спорта, согласно плану, должна завершиться в сентябре этого года. По окончание работ, ледовые трибуны смогут вместить до 3,5 тыс. зрителей, игровые — до 5 тыс. человек.

Дмитрий Ковалевский