В Ростове число выявленных фактов получения взятки выросло почти в три раза

По итогам 2024 года в донской столице было зафиксировано 127 фактов получения взятки, что на 79 больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается в отчете о результатах деятельности управления МВД по Ростову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно отчету, за год выросло и число выявленных фактов дачи взятки — с 31 до 37.

Кроме того, в прошлом году было задокументировано 203 преступления против государственной службы. В 2023 году этот показатель находился на уровне 95 преступлений.

Как писал «Ъ-Ростов», в 2024 году раскрываемость убийств и разбоев в Таганроге составила 100%. В целом число зарегистрированных преступлений снизилось в городе на 14,1%,

Анна Анисова