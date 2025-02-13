В Ростове число выявленных фактов получения взятки выросло почти в три раза
По итогам 2024 года в донской столице было зафиксировано 127 фактов получения взятки, что на 79 больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается в отчете о результатах деятельности управления МВД по Ростову.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Согласно отчету, за год выросло и число выявленных фактов дачи взятки — с 31 до 37.
Кроме того, в прошлом году было задокументировано 203 преступления против государственной службы. В 2023 году этот показатель находился на уровне 95 преступлений.
Как писал «Ъ-Ростов», в 2024 году раскрываемость убийств и разбоев в Таганроге составила 100%. В целом число зарегистрированных преступлений снизилось в городе на 14,1%,