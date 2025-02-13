Хирурга из Константиновска заподозрили в получении взятки

Донские оперативники задержали подозреваемого в получении взятки врача-хирурга Константиновской Центральной районной больницы. По версии следствия, он получил 50 тыс. руб. от одного из жителей Константиновска — информирует пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСБ по Ростовской области Фото: пресс-служба УФСБ по Ростовской области

По информации источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, под следствием оказался Бахтиер Шахиев. За полученные средства он обещал гражданину незаконно выдать ему документы, необходимые для получения категории инвалидности.

Врача задержали с поличным при получении взятки. Теперь по статье о получении взятки должностным лицом ему грозит до 8 лет колонии.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что уголовное дело о склонении к даче взятки обвиняют трех налоговиков. Они предложили руководителю одной из компаний заплатить им 10 млн руб. за снижение налоговых отчислений.

Дмитрий Ковалевский