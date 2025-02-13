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К решению проблемы таганрогской котельной на улице Ленина привлекли прокуратуру

Для того, чтобы устранить дефекты на проблемной котельной по ул. Ленина в Таганроге, власти прибегли к помощи прокуратуры. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Фото: Владислав Содель / Коммерсантъ-Киев, Коммерсантъ

Фото: Владислав Содель / Коммерсантъ-Киев, Коммерсантъ

По ее словам специальная комиссия установила, что некоторое оборудование на объекте теплосети требует капитального ремонта. Обязанности по реконструкции возложили на собственника, однако он проигнорировал уведомление администрации города. В связи с этим власти обратились за помощью в надзорный орган.

Ранее котельная принадлежала заводу «Красный котельщик», на территории которого она и находится. Позже объект сдали в аренду ООО «Таганрогская генерирующая компания», а после банкротства «ТГК» — выставили на торги с начальной стоимостью в 150 млн руб. В настоящее время МУП «Городское хозяйство» арендует котельную у частного лица, однако по закону муниципальное предприятие имеет право проводить только текущий или аварийный ремонт.

Котельная на ул. Ленина остается единственным источником тепла для жителей микрорайона. При этом, только в январе аварии на инженерном объекте трижды оставляли таганрожцев без тепла. Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что очередная авария произошла на другой таганрогской котельной по ул. Заводской.

Дмитрий Ковалевский

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