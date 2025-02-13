На ремонт теплосети Таганрога в 2025 году потратят 204 млн рублей

На 2025 год в Таганроге запланирован ремонт 11 участков теплотрассы и двух котлов в городских котельных на ул. Химической и Заводской. На эти цели предусмотрено 204 млн руб. — сообщает в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В настоящее время износ котельного оборудования и труб достигает 65-80%. Дорожная карта модернизации объектов теплоснабжения в Таганроге уже разработана — подчеркнула госпожа Камбулова. Она рассчитана напериод до 2028 года.

Несколько дней назад из-за похолодания в части Таганрога отключили водоснабжение. Как писал «Ъ-Ростов», причиной тому послужил донный лед, образовавшийся в местах водозаборов.

Дмитрий Ковалевский