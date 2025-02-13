Суд приостановил работу донского мясокомбината из-за обнаруженного скотомогильника

В Ростовской области суд временно приостановил работу ООО «Конгресс-555» из-за нарушений, выявленных при хранении и утилизации биологических отходов. Об этом сообщает пресс-службе Россельхознадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ноябре 2024 года при анализе данных ФГИС «ВетИС» было выявлено, что предприятие производило мясную продукцию без ветеринарных документов на биологические отходы. Кроме того, выездная проверка выявила ряд грубых нарушений требований ветеринарного законодательства. В частности, сотрудники мясокомбината бесконтрольно складировали на его территории более 20 т биологических отходов (остатки крупного рогатого скота, кости черепа и конечностей).

Ранее предприятию предлагалось принять меры для предотвращения распространения опасных заболеваний общих для животных и человека. После повторной проверки в декабре был составлен административный протокол о нарушении ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (ч. 3 ст. 10.8 КОАП РФ).

11 февраля 2025 года суд приостановил деятельность ООО «Конгресс-555» на 30 дней. Информация о решении суда направлена в службу судебных приставов для контроля за его исполнением.

Согласно данным системы «СПАРК», ООО «Конгресс-555» было зарегистрировано в ноябре 1994 года в Сальске. Гендиректором указан Омархаджи Матаев, учредителем — Анна Полешко. Компания в основном занимается торговлей оптовым зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. За 2023 года выручка составила почти 13 млн руб., чистая прибыль — почти 70 тыс. руб.

Снежана Стодольская