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Тимур Узденов откроет новую винодельню в Ростовской области

ООО «Старозолотовское» планирует открыть новую винодельню в хуторе Старозолотовский. Об этом «РБК Вино» рассказала директор компании Елена Скирдина.

Фото: Олег Никишин, Коммерсантъ

Фото: Олег Никишин, Коммерсантъ

В январе компания подала заявку на регистрацию торговой марки «Старозолотовское правобережье»: среди прочего она позволит выпускать под брендом алкогольную продукцию. Сейчас проект находится на этапе стройки. Компания будет производить вино из собственного винограда: на первом этапе площадь посадок составит 80 га, но будет расширяться. Основной своей целью виноделы видят возрождение сорта «красностоп золотовский», однако помимо него будут использоваться и другие автохтоны.

«Исторически "красностоп" всегда рос на этих землях, но старые виноградники практически полностью были уничтожены во время Великой Отечественной войны и в ходе антиалкогольной кампании. Осталось немного старых лоз. Сейчас мы восстанавливаем историческое виноградарское наследие Ростовской области», — рассказала Елена Скирдина.

По данным СПАРКа, «Старозолотовское» принадлежит сыну председателя совета директоров агрохолдинага Степь Али Узденова Тимуру. Организация зарегистрирована в 2020 году и специализируется на выращивании винограда.

Дмитрий Ковалевский

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