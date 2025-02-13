Часть центра Ростова залило кипятком из-за коммунальных прорывов

В донской столице по пер. Доломановский и по пр. Соколова были выявлены дефекты на тепловых сетях, сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики. По нескольким улицам центра течет кипяток, подтопило пешеходные переходы, в том числе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации департамента, двумя аварийными бригадами ООО «Ростовские тепловые сети» ведутся работы по устранению дефектов. Их планируют завершить к 21:00.

На время восстановительных работ частично отключено теплоснабжения в домах. В Кировском районе тепла нет в границах ул. Текучева, ул. Пушкинская, ул. М. Горького, ул. Красноармейская. В Ленинском — по пер. Доломановский от ул. Катаева до ул. Пушкинская.

Ранее Ъ-Ростов писал, что врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отреагировал на массовые жалобы жителей региона об отсутствии отопления. Больше всего с этой проблемой обращаются к господину Слюсарю ростовчане.

Анна Анисова