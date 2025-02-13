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Следователи наложили запрет на действия аудитора Контрольно-счетной палаты Дона

Следователи наложили запрет определенных действий на аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской области, подозреваемую в коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ее обвиняют в получениивзятки при проверке регионального минспорта и подведомственных учреждений. 

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, за непринятие мер ответственности фигурантка получила два подарочных сертификата на сумму в 100 тыс. руб. Позже госслужащая воспользовалась ими.

О задержании аудитора Контрольно-счетной палаты стало известно накануне. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося и выясняют, имели ли место другие эпизоды преступления.

Дмитрий Ковалевский

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