На Дону изменены правила покупки домов на деньги маткапитала

В Ростовской области изменен порядок покупки домов на средства материнского капитала, сообщает Социальный фонд России. Теперь воспользоваться господдержкой возможно только после оценки состояния жилья и подтверждения его пригодности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для получения документа о пригодности дома для проживания необходимо обратиться в районную администрацию. Комиссия, в состав которой входят представители жилищной инспекции, Роспотребнадзора и других ведомств, проведет оценку и выдаст соответствующий сертификат.

После получения положительного заключения нужно написать заявление в Соцфонде о распоряжении средствами.

Новый порядок предполагает, что господдержка будет направлена на приобретение жилья, комфортного для проживания граждан.

Анастасия Казуков