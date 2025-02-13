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На Дону изменены правила покупки домов на деньги маткапитала

В Ростовской области изменен порядок покупки домов на средства материнского капитала, сообщает Социальный фонд России. Теперь воспользоваться господдержкой возможно только после оценки состояния жилья и подтверждения его пригодности.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для получения документа о пригодности дома для проживания необходимо обратиться в районную администрацию. Комиссия, в состав которой входят представители жилищной инспекции, Роспотребнадзора и других ведомств, проведет оценку и выдаст соответствующий сертификат.

После получения положительного заключения нужно написать заявление в Соцфонде о распоряжении средствами.

Новый порядок предполагает, что господдержка будет направлена на приобретение жилья, комфортного для проживания граждан.

Анастасия Казуков

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