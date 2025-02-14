Операторы сворачивают сети

В 2024 году прирост новых базовых станций 4G на сетях операторов составил 3,9% против 6,1% в 2023 году. В самих компаниях говорят, что кроме установки новых базовых станций также проводят и «довесы» оборудования на уже существующие точки его размещения. Однако аналитики считают, что маржинальность строительства новых базовых станций для компаний снижается: коммерчески выгодные площадки уже заняты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Темпы развития сетей 4G операторами связи сократились после роста в 2023 году, следует из данных Vigo (разрабатывает средства для мониторинга и управления качеством сети), с которыми ознакомился “Ъ”. В прошлом году прирост новых базовых станций (БС) 4G составил 3,9%, сократившись на 2,2 процентного пункта (п. п.) относительно 2023 года. При этом если в 2019–2021 годах среднее значение показателя составляло 14,3%, то за последние три года — 4,3%. В целом же тренд на сокращение прироста новых базовых станций 4G существует с 2018 года, при небольшом росте в 2023 году, следует из данных компании (см. график). Абсолютные цифры по количеству станций в компании не предоставили.

Ранее было два основных тренда — перенос БС из малонаселенных в густонаселенные локации, а также рефарминг (перераспределение частот) 3G в 4G, объясняет директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко. В начале 2024 года доля использования 3G для передачи данных в мобильных сетях РФ составляла 1,6%, говорит он. «К концу 2024 года доля технологии 3G уменьшилась до 0,6%, а регионов с использованием 3G более 1% осталось всего восемь»,— добавляет он.

Ранее “Ъ” писал, что операторы большой четверки («Вымпелком», «МегаФон», МТС, Т2) за десять месяцев 2024 года увеличили долю использования 4G на 4 п. п., до 96,5%. Аналитики связывали это с рефармингом, однако говорят, что полного перехода на четвертое поколение связи пока ждать не приходится (см. “Ъ” от 12 ноября 2024 года).

Операторы связи говорят, что год к году число новых базовых станций растет. В «МегаФоне» рассказывают, что в прошлом году ввели в эксплуатацию на 23% больше новых БС, чем в 2023-м, большинство из которых пришлось на LTE. В «Вымпелкоме» «активировали» новых БС на 47% больше, чем в 2023 году, и построили на 23% больше новых «сайтов» (площадки для размещения станции). В Т2 за три квартала прошлого года «ввели в эфир» 25 тыс. базовых станций. «В 2024 году работы по техническому развитию включали установку новых базовых станций, агрегацию несущих, довесы оборудования на уже существующие сайты и рефарминг частот в технологию LTE»,— добавляют в компании. В МТС отказались предоставить цифры по объемам установок новых базовых станций.

Цифры подтверждаются данными Vigo по росту год к году: в прошлом году общее число базовых станций операторов связи выросло на 29%. По данным Росстата на конец 2023 года, в России насчитывалось более 736 тыс. базовых станций. Прирост их числа к 2022 году составил 8%.

В целом российский телеком-рынок вырос на 6,2%, до 2 трлн руб., в 2024 году благодаря сегменту мобильной связи. Число абонентов мобильной связи (активных сим-карт) увеличилось в 2024 году на 1,9%, до 263 млн, а проникновение достигло 180% (см. “Ъ” от 26 декабря 2024 года).

Базовые станции можно считать по-разному — по приросту площадок, на которых размещаются станции, по стандартам или по отдельным радиомодулям в составе базовой станции, объясняет независимый телеком-аналитик Алексей Слукин. «Сейчас же число площадок не так сильно растет, как число БС, и вопрос покрытия не так остро стоит, как увеличение емкости на уже существующих площадках»,— говорит он. По его оценке, маржинальность новых БС сокращается относительно прошлогодних на 20–30% из-за того, что коммерчески выгодные площадки уже заняты.

Перенос оборудования в районы с высокой нагрузкой — это один из используемых способов сохранения качества связи, объясняет управляющий партнер компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. «Емкость сетей 4G конечна, пока ситуация не оказывает заметного влияния на качество связи, но потребление трафика растет, за 2024 год, по предварительной оценке, рост составит 15%»,— говорит он. Если ситуация не будет меняться, качество связи начнет ухудшаться. Россия здесь не уникальна, во всем мире решение этой проблемы было одним из аргументов строительства сетей 5G, говорит Константин Анкилов.

Алексей Жабин