Главные новости за 13 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

АО «Петербургский тракторный завод» (ПТЗ), входящее в группу компаний «Кировский завод», в 2030 году выпустит в опытно-промышленную эксплутацию 20 тракторов «Кировец Агробот», которые будут полностью беспилотными, сообщает РБК Петербург. По словам начальника управления маркетинга ПТЗ Сергея Ростова, у транспортного средства будет отсутствовать кабина для водителя, а оператор удаленно сможет управлять несколькими подобными машинами.

Группа компаний «РОСТ» арендовала 220 рабочих мест а сервисном офисе «Практик Чехова», сообщает брокер сделки Maris. Это более трети от общего предложения объекта. Стоимость аренды не сообщается. По словам гендиректора управляющей компании «РОСТ» Натальи Лореш, новый офис нужен в связи с динамичным развитием бизнеса.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга подвел итоги реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». По данным КППИТ, число экспортеров в сфере малого и среднего предпринимательства за шесть лет выросло на 64%. Общая численность экспортеров в секторе МСП превысила 8 тыс. компаний.

Транспортно-пересадочный узел «Удельная» планируют открыть в 2030 году. Планируется перенести ж/д платформу, изменить схемы движения по Енотаевской улице, достроить Костромской проспект от указанной Енотаевской до Елецкой улицы, модернизировать трамвайное кольцо, организовать крытый переход с ж/д станции к метро и перехватывающие парковки.

Холдинг Setl Group получит по договору займа от ДОМ.РФ 1,4 млрд на достройку продолжения проспекта Ветеранов длиной более 1,2 км. Финансирование осуществляется с помощью механизма инфраструктурных облигаций.

Около линейной производственно-диспетчерской станции «Транснефть Балтика» в небе над Новгородской областью ликвидировали два беспилотника. БПЛА были сбиты утром 13 февраля. При ликвидации бесплотников повреждений нефтетранспортного узла и иных инфраструктурных объектов не допущено.

Анна Митянина вновь претендует на пост детского омбудсмена. Информацию о том, что она подала документы на переизбрание, подтвердили несколько депутатов петербургского Законодательного собрания. При этом отмечается, что ее кандидатуру поддерживает губернатор Александр Беглов.

Крупное возгорание произошло в производственном здании на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти. Огонь возник в двухэтажном здании на 625 квадратных метрах. По данным районной прокуратуры, возгорание произошло на предприятии по производству лакокрасочных изделий ООО «Зиверг».

Смольный планирует сократить сроки работ и открыть станцию метрополитена «Удельная» в апреле. Предварительно дату запуска определили на 1 мая.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по культуре разобраться в ситуации с ошибкой в названии места дуэли Пушкина и Дантеса, которая фигурирует в нескольких официальных документах, сообщают «Ведомости». Вместо инициалов Ж.-Ш. (Жорж Шарль), принадлежавших реальному Дантесу, в текстах государственных приказов и постановлений фигурирует некий Э. Дантес.

С территории Апраксина двора убрали незаконные торговые объекты. Как сообщили в ГУ ФССП по Петербургу, некое юридическое лицо исполнило решение суда после возбуждения исполнительного производства, нескольких штрафов и предупреждения об уголовной ответственности.