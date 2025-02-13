Крупнейшую сделку в сегменте петербургских коворкингов заключили в 2025 году

Группа компаний «РОСТ» арендовала 220 рабочих мест а сервисном офисе «Практик Чехова», сообщает брокер сделки Maris. Это более трети от общего предложения объекта. Стоимость аренды не сообщается. По словам гендиректора управляющей компании «РОСТ» Натальи Лореш, новый офис нужен в связи с динамичным развитием бизнеса.

Это крупнейшая сделка в сегменте коворкингов с начала 2025 года и одна из крупнейших за всю историю петербургского рынка. Для сравнения, в 2024 году компания МТС Digital арендовала 135 рабочих мест в сервисном офисе Multispace Pravda. Отметим, что свободные фиксированные рабочие места в «Практик Чехова» на текущий момент предлагают по ставке от 32 тыс. рублей в месяц.

ГК «РОСТ» — является одной из крупнейших операторов тепличных комплексов, комбинаты расположены в 15 городах страны. Годовой объем производства овощей составляет около 0,5 млн тонн. Что касается «Практик Чехова», то офис на 608 рабочих мест открылся в апреле 2024 года. Объект находится рядом с общественным пространством АТС и уже вызвал интерес у арендаторов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что около 40% новых офисных площадей класса А и B будут введены в этом году в результате реконструкции существующих исторических зданий. Среди таких объектов здание МВД на Фонтанке, 57, и помещения бывшего прядильного-ниточного комбината на Красного Текстильщика, 10–12.

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