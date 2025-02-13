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Полностью беспилотные трактора начнут выпускать в Петербурге в 2030 году

АО «Петербургский тракторный завод» (ПТЗ), входящее в группу компаний «Кировский завод», в 2030 году выпустит в опытно-промышленную эксплутацию 20 тракторов «Кировец Агробот», которые будут полностью беспилотными, сообщает РБК Петербург.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам начальника управления маркетинга ПТЗ Сергея Ростова, у транспортного средства будет отсутствовать кабина для водителя, а оператор удаленно сможет управлять несколькими подобными машинами. Сигнал планируют передавать через GSM.

Работать новинка сможет 24 часа в сутки. Экономический эффект от разработки заключается в том, чтобы свести к минимуму количество людей, вовлеченных в контроль трактора. Если машина будет пользоваться спросом, предприятие готово выпускать 200 экземпляров в месяц.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что новым собственником Октябрьского электровагоноремонтного завода (ОЭРВЗ) стала созданная в конце 2023 года компания «Мотус Груп». Трансмашхолдинг (ТМХ), ранее владевший петербургским предприятием, на днях передал свою долю новоиспеченному владельцу.

Андрей Маркелов

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